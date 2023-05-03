روسيا تُهدد الناتو في حال اقترابه من حدودها الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة -

تُراقب "روسيا" بعِناية خطط حلف شمال الأطلسي "الناتو" فيما يتعلق بفنلندا، وستضطر "موسكو" إلى اتخاذ تدابير جوابية ذات طابع عسكري وتقني من أجل التصدي لأي تهديد لأمنها، هكذا صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قالت زاخاروفا "نحن ننظر إلى أن أي اقتراب للبنية التحتية العسكرية الأمريكية من حدود روسيا الاتحادية، سواء في إطار الناتو أو في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأوروبية، من خلال الهدف الذي أعلنته واشنطن رسميًا، ما يُسمى "الهزيمة الاستراتيجية".

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وحذرت "موسكو" من أنها ستتخذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية - تقنية في حال اقتراب

العسكريين الأمريكيين من الحدود الروسية في إطار الاتفاقية الثنائية للتعاون الدفاعي بين هلسنكي وواشنطن.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفنلندية، ميكائيل أنتيل، إن الاتفاقية الثنائية بشأن التعاون الدفاعي بين فنلندا والولايات المتحدة، في حالة تنفيذها، ستسمح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام الأراضي والقواعد الفنلندية للتدريب وتخزين المُعدات العسكرية.

وبعد انضمام "فنلندا" الثلاثاء، إلى حلف شمال الأطلسي، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن ذلك سيُؤثر سلبًا على العلاقات بين موسكو وهلسنكي.