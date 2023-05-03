أمريكا تنصح مواطنيها بإعادة النظر في خططهم لزيارة روسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

نصحت "الولايات المتحدة" جميع مواطنيها بمن فيهم الصحفيون، بإعادة النظر في خططهم لزيارة "روسيا"، وذلك بسبب وجود تهديدات بالاعتقال غير المشروع، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، صرح بلينكن بذلك، خلال مقابلة مفتوحة عبر الإنترنت مع صحيفة "واشنطن بوست"، مُشيرًا بالقول: "بصفتنا الحكومة، نُوصي بطبيعة الحال بأن يُعيد أي حامل لجواز سفر أمريكي، النظر بجديّة في خططه السفر إلى عدد من البلدان حيث يتم فيها تنفيذ مثل هذه المُمارسات (الاعتقال غير المشروع)".

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وأضاف: "نُوصي بالمثل للصحفيين، ولكنّني أفهم أيضًا أنكم تشعرون بالحاجة للعمل، إن قيمة العمل لا تُقدر بثمن"، وذلك في إطار رده على سؤال لأحد

الصحفيين حول ما إذا كان ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية أن تطلب من الصحفيين تجنب السفر إلى روسيا وبيلاروس.

من ناحية أخرى، تنظر "الولايات المتحدة" بعين التوهم لكل ما يُصدر عن "الكرملين"، في إشارة إلى كشف الرئاسة الروسية عن محاولة اغتيال الرئيس "فلاديمير بوتين" بواسطة طائرة مسيرة، مُوجهة الاتهام إلى كييف بالوقوف وراءها، هكذا صرح وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "نتعامل مع أي تصريح صادر عن الكرملين على إنه يحتوي على قدر كبير من المُبالغة".