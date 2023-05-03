أوكرانيا تُعلن حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت دولة أوكرانيا "الواقعة في شرق أوروبا" حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف وثماني مناطق في البلاد، حسبما كشفت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، دوت صفارات الإنذار في مُقاطعات كييف، وسومي، دنيبروبيتروفسك، خاركوف، كيروفوغراد، تشيركاسي، بولتافا وتشرنيغيف.

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وفي وقت سابق يوم الأربعاء، تم الإعلان عن إنذار غارة جوية في كييف، لكن تم إلغاؤه بعد 15 دقيقة.

وبدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

من ناحية أخرى، علق الرئيس الأوكراني "فلوديمير زيلينسكي"، على مُحاولة اغتيال نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، قائلاً إنه بلاده لا تستهدف بوتين أو العاصمة الروسية موسكو، مُؤكدًا أن الجيش يُقاتل فقط على أراضي كييف.