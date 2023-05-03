الدفاع الروسية تكشف خطط موسكو بشأن للردع النووي

ياسر رشاد - القاهرة -

عقد نائب وزير الدفاع الروسي "ألكسندر فومين"، إيجازًا للمُلحقين العسكريين للدول الصديقة، مُؤكدًا أن "خطط موسكو" بشأن الردع النووي دفاعية بطبيعتها، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، بحسب بيان الوزارة: "على أساس الوثائق العقائدية، طُرحت النهج الروسية تجاه الردع النووي، وأشار نائب الوزير إلى أن أنشطة روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية، وتهدف إلى ضمان حماية السيادة والسلامة الإقليمية من البلاد".

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وفي وقت سابق، أعلن الكرملين عن إحباط، هجوم إرهابي أوكراني، استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، باستخدام طائرات مسيرة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين.

وقال بيسكوف اليوم الأربعاء، إن الرئيس كان موجودًا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

وفي سياق آخر، دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري مدفيديف"، إلى القضاء على الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" وعصابته، بعد الهجوم الإرهابي على الكرملين.