روسيا تدعو للقضاء على زيلينسكي وعصابته

ياسر رشاد - القاهرة -

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري مدفيديف"، إلى القضاء على الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" وعصابته، بعد الهجوم الإرهابي على الكرملين.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، كتب مدفيديف في قناته على "تيليجرام": "بعد هجوم اليوم، لم يتبق سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته، لا حاجة له حتى لتوقيع قرار الاستسلام غير المشروط".

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وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "هتلر، كما هو معروف، لم يُوقع عليه أيضًا، سيكون هُناك دائمًا بديل".

من جانبه، صرح رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، مُعلقًا على هجوم الطائرات المسيّرة على الكرملين، سيُطالب نواب مجلس الدوما باستخدام أسلحة قادة على تدمير النظام الإرهابي الأوكراني.

وقال فولودين: "سنُطالب باستخدام أسلحة قادرة على وقف وتدمير

نظام كييف الإرهابي"، مُضيفًا أن مثل هذا النظام يُهدد الأمن.

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، أن كييف حاولت في الليل استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين باستخدام طائرات مسيّرة.

وأكد "الكرملين" أن هذا هجوم إرهابي مُخطط ومُحاولة اغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية متى وكيفما تراها مُناسبًا.

وتمكنت "القوات المسلحة الروسية"، من إحباط هجومًا إرهابيًا أوكرانيًا، استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في الكرملين، باستخدام طائرات مسيرة.