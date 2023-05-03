ميدفيديف يدعو لتصفية زيلينسكي

دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري ميدفيديف إلى التخلص من الرئيس الأوكراني وأعوانه، بعدما تعرض مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هجوم بطائرتين مسيرتين.

وقال ميدفيديف: هجوم الدرون لا يترك لروسيا أي خيار سوى محو زيلينسكي وأعوانه.

واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم بمحاولة اغتيال بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد.

وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم الأربعاء، باستخدام الأسلحة القادرة على ردع النظام في كييف وتدميره.

وأضاف في بيان على تطبيق تيليجرام للمراسلة أن روسيا يجب ألا تتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجوم المزعوم الذي نفت كييف مسؤوليتها عنه.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن بلاده لم تهاجم موسكو أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بهلسنكي: نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل على أراضينا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: اطلعت على المعلومات. لا يمكن أن أؤكدها. لا نعلم، أتعامل بحذر كبير مع كل ما يصدر من الكرملين.