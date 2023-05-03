إيلون ماسك يهدد الراديو الأمريكي

ووفقا لوكالة "بلومبيرج" فإن شركة "تويتر" لم تستجب لطلب التعليق على هذا التهديد من قبل الملياردير الأمريكي.
وانسحب الراديو الوطني الأمريكي من "تويتر" الشهر الماضي بعد أن أثار ماسك الجدل من خلال تصنيف حسابه على أنه "وسائل إعلام تابعة للدولة"، إلى جانب حسابات أخرى مثل "بي بي سي" وقناة PBS وغيرهما من المنظمات الممولة من القطاع العام.
وقال جون لانسينج ، الرئيس التنفيذي للراديو الوطني الأمريكي، إنه فقد الثقة في اتخاذ القرار على تويتر بعد تغييرات مفاجئة وتعسفية على ما يبدو في سياسة الشركة.
وقد أدت التغييرات التي طرأت على سياسة ماسك منذ أن اشترى موقع تويتر، من فصل نصف موظفيه إلى مطالبة المستخدمين بالدفع مقابل علامات التوثيق، إلى إرباك المراقبين والمستخدمين.
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