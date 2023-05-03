بخاري: الرياض لا ترضى باستمرار الفراغ السياسي في لبنان

وبعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، جدد سفيرالمملكة وليد بن عبدالله بخاري التأكيد على أن "الموقف السعودي يشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية كونه قادرا على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق".
وأضاف بخاري: "لا نرتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدد استقرار الشعب اللبناني ووحدته".
كما زار السفير بخاري مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، في مقر دار الفتوى، حيث علق على الزيارة في "تويتر": "اللقاء مناسبة استعرضا خلالها آخر المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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