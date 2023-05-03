مصر.. بلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور

قام أحد المحامين في مصر، يوم الأربعاء، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور يتهمه بانتحال صفة رئيس نادي الزمالك لكرة القدم بعد حكم عزله ويطالب بمنعه من دخول مقر النادي الأبيض.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي والذي حمل رقم 49521 لسنة 2023: "إنه صدر بحق مرتضى منصور حكما من محكمة النقض بالحبس وأصبح الحكم نهائيا وباتا ونفذ الحكم بالحبس وقضى فيها العقوبة في أحد السجون، على إثر حكم حبس مرتضى منصور تم رفع دعوى قضائية بعزله عن رئاسة نادي الزمالك باعتباره قد صدر حكما نهائيا باتا ضده مما يخالف شروط استمراره في رئاسة نادي الزمالك وصدر حكما من المحكمة بعزل المبلغ ضده من رئاسة النادي وتم إعلان وزير الشباب والرياضة بهذا القرار وبناء عليه صدر القرار بعزله من رئاسة النادي واتخاذ الإجراءات نحو عقد انتخابات لرئاسة نادي الزمالك بعد أن أصبح مقعد رئيس النادي خاليا بمجرد صدور هذا الحكم".



واضاف: "مرتضى منصور ضرب بعرض الحائط أحكام القضاء وقرار وزير الشباب والرياضة ومازال يحضر يوميا إلى النادي ويعقد الاجتماعات ويتخذ قرارات معتبرا نفسه مازال رئيسا للنادي مما يعتبر هذا الفعل مجرما في القانون باعتباره ينتحل صفة رئيس نادي الزمالك وأن هذا المنصب قد بات شاغرا بمجرد صدور حكم من القضاء".

