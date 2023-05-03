انت الان تتابع خبر شركة أجنبية أخلت بعقد قيمته ملايين الدولارات.. ضبط آلاف البراميل السامة بالبصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ الخليج 365، أن "فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، وبصحبة فريق من مديريَّة مخابرات المحافظة، انتقل إلى موقع إحدى الشركات الأجنبيَّة، وتمكن من ضبط مواد كيمياويَّة سامة تهدد أمن وسلامة المواطنين والصحة العامة في العراق".وأضاف، أن "المواد المضبوطة المتمثلة بـ (٦٥٤٠) برميلاً مخزونة بالعراء في موقع (لوك اويل) غرب القرنة من العام (٢٠١٣ حتى ٢٠١٦)، وحتى وقت تنفيذ العمليَّة، لم يتم إتلافها، على الرغم من وجود عقد بقيمة (١٩) مليون دولار لإتلافها، فضلاً عن الزامها بدفع غرامات ماليَّة شهريَّة فرضت على الشركة من قبل بيئة البصرة".

وأشار إلى، أن "العقد المبرم بين إحدى الشركات الروسيَّة وإحدى الشركات البريطانيَّة يقضي بتجهيزها بمواد كيمياويَّة تدخل في عمليَّة استخراج النفط الخام، مشيرة إلى أن تلك المواد تحولت؛ نتيجة الاستخدام إلى مواد سامة خطرة (نفايات كيمياويَّة)، لم تلتزم الشركة المجهزة بإعادة معالجتها بدولة ألمانيا وفق بنود العقد؛ للتخلص من المواد السامة التي تؤثر في سلامة البيئة والإنسان".

ونوهت الدائرة، إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة في القضيَّة، فيما تم التحفظ على المواد لدى الشركة".

