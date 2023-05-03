انت الان تتابع خبر زيلينسكي يرد على اتهام موسكو لبلاده بمحاولة اغتيال بوتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي للرئيس الأوكراني مع قادة دول شمال أوروبا في العاصمة الفنلندية هلنسكي: "بوتين يحتاج إلى تحفيز شعبه، لأنه لم يحقق انتصارات".

وتطرق إلى مساعي انضمام بلاده إلى حلف الناتو، قائلا إن أوكرانيا "هي عضو في حلف شمال الأطلسي بحكم الأمر الواقع"، مجددا تأكيده على "المضي قدما في مسار الانضمام لـ"الناتو".



واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم الأربعاء بالضلوع في محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد.

ونفت كييف أي صلة لها بالواقعة التي أفاد بها الكرملين، وقال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها "إشارة على أن الكرملين يخطط لهجوم كبير جديد على أوكرانيا".

وعقب إعلان الكرملين بفترة وجيزة، أصدرت أوكرانيا تحذيرات من غارات الجوية على كييف ومدن أخرى.

وقال الكرملين في بيان "طائرتان مسيرتان استهدفتا الكرملين. ونتيجة الإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار تم تعطيل الطائرتين".

وأضاف "نعد هذه الأفعال عملا إرهابيا مخططا له ومحاولة لاغتيال الرئيس قبيل الاحتفال بيوم النصر وموكب التاسع من ايار الذي من المقرر أيضا أن يحضره ضيوف أجانب".

وقال بيان الكرملين إن "شظايا الطائرتين المسيرتين تناثرت في أراضي مجمع الكرملين لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية".

