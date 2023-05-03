الجيش الروسي يستعد للرد على «محاولة إغتيال بوتين في موسكو»

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الرئاسة الروسية، الأربعاء، إن موسكو تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات انتقامية، بعد الهجوم الذي استهدف الكرملين بطائرتين مسيرتين، واستهدف اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء في البيان أن "روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية في أي وقت وفي أي مكان تراه مناسبا".

وبحسب البيان ، "حاول نظام كييف الليلة الماضية مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين باستخدام طائرات بدون طيار".

وأشار الكرملين إلى أنه "عمل إرهابي مخطط مسبقًا ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي ، قبل يوم النصر واستعراض 9 مايو الذي سيحضره ضيوف أجانب".

نقاتل على أراضينا

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده "لم تهاجم" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو موسكو، بل "نقاتل على أراضينا".

وأضاف زيلينسكي، تعليقاً على تصريحات روسيا التي قالت إنها أسقطت طائرتين بدون طيار "درونز" أوكرانيتين كانتا تستهدفان الكرملين، أن "بوتين بحاجة لتحفيز شعبه، وهو لم يحقق انتصارات"، وفقا لوكالة رويترز.