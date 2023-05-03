شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد العزيز: 34% من مقترحات الحوار الوطنى خاصة بالمحور المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعى بالحوار الوطني، إنه منذ إطلاق الدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطنى، تم فتح المنصات حتى يتم تلقى كل الاقتراحات من الجميع، وتم جمع أكثر من 180 ألف مقترح ووثيقة ورأى، منهم 34% للمحور المجتمعى.

أضاف خالد عبد العزيز، فى لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن المحور المجتمعى جرى تقسيمة بواسطة مجلس أمناء الحوار إلى 6 لجان رئيسية هى لجان "التعليم، الصحة، الزيادة السكانية، الأسرة والتماسك المجتمعى، الثقافة والهوية الوطنية، ولجنة للشباب"، ولكل لجنة مقرر ومقرر مساعد من الخبراء كل فى مجاله، وأن تكون لكل لجنة مجموعة من الملفات.

وأكمل خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعى بالحوار الوطني: "اللجان استقبلت جميع الاقتراحات والآراء التى استقبلها الحوار الوطنى، وجرى تجميع القضايا المختلفة التى سوف تناقش فى الحوار الوطنى، وسيجرى جلسات الحوار الوطنى على القضايا بداية من الأسبوع بعد المقبل".

وأردف: "لم أكن أتوقع فى الحوار الوطنى هذا المستوى من الحضور، والكلمات، والوضوح والصراحة والرأى الحر والتعبير من جميع التيارات المصرية، والانطباعات الأولى تدوم طويلا وهذا الانطباع للجلسة الافتتاحية سيشجع ناس كثيرة للمشاركة فى الحوار للمناقشة لأن يشعرون أن هناك متابعة شعبية للحوار الوطني".

وأشار إلى أن ملف الأسرة والتماسك الاجتماعى والقضايا التى أثيرت فى دراما رمضان، سيكون لها أهمية كبيرة فى الحوار الوطنى، خاصة وأن الناس تشعر أن أى تعديل تشريعى فى هذه الأمور يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسرة المصرية مستقبلا، مؤكدا: "بعدما يرفع مجلس الأمناء توصياته للسيد الرئيس، سيرى الرئيس الأمور التى تصلح للتنفيذ فيرسلها للحكومة للتنفيذ، أو أن الأمور التى تحتاج إلى تعديلات تشريعية فيتم إرسالها إلى مجلسى النواب والشيوخ".