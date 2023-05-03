شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود سامى عن الحوار الوطنى: "اللى جاى أصعب والمسؤولية كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ، أن الترتيبات للحوار الوطني استغرقت عاما كامل، وهذا جيد في سبيل بدء الحوار بشكل فعال.

وقال محمود سامي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فترة التحضير كانت صعبة واللي فات صعب ولكن اللي جاي سيكون أصعب وخاصة على المشاركين والمسؤلية كبيرة ، فالأمر يتطلب نقاش جاد وشديد، ويجب الاستماع للجميع وفتح الباب للآراء المختلفة وتلخيص المناقشات لتوصيات نهائية ترفع لرئاسة الجمهورية".

وشدد على أهمية الملف الاقتصادي، ضمن محاور الحوار الوطني، موضحًا أن الجانب الاقتصادي سيكون له أولوية قصوى وسيكون عليه عبء كبير للخروج بمخرجات حقيقية .

انطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ إبريل الماضي بحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء .

وشهدت الجلسة توافد عدد كبير من المشاركين، من مختلف أطياف الشعب المصري ، السياسيين والأحزاب والخبراء والمتخصصين والشباب والمرأة والنقابات والاتحادات، بالإضافة إلي وفود أجنبية.

وشهد الحوار الوطني ،محطات هامة في مرحلته التحضيرية ،وجهود جدية اتخذها الحوار في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء، نصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.