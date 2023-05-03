شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابى: الحوار الوطنى ترسيخ للديمقراطية وتثبيت للاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب السفير محمد العرابى، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، بإنطلاق فعاليات "الحوار الوطنى" اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

وشدد السفير العرابي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط، على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية، تعد رؤية ثاقبة من شأنها ترسيخ الديمقراطية الحديثة التي تقوم على مبدأ المشاركة في بناء الوطن، وكذلك رؤية استراتيجية تهدف إلى تثبيت الاستقرار بالبلاد.

وأكد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية أهمية "الحوار الوطني" الذي يشارك فيه مختلف فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لاسيما في هذا التوقيت للاستماع إلى كل المصريين بالحوار والمناقشات البناءة ، منوهًا بأن هذا الحوار يمثل تجربة فريدة في مصر ستساعد على تقريب وجهات النظر و مواجهات التحديات.

وأضاف أن "الحوار الوطني" يصب في خدمة الوطن والمواطن و يؤكد وحدة النسيج الوطني والحرص علي البناء الديمقراطي، كما يعد نموذجًا جديدًا للرشادة وحجر أساس على طريق الجمهورية الجديدة و الضامن الحقيقي للاستقرار.