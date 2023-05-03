شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "حياة كريمة" تُثمن انطلاق جلسات الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت مؤسسة "حياة كريمة" جلسات الحوار الوطني التي انطلقت اليوم الأربعاء، إيمانًا منها بأهمية الملفات التي تناقشها جلساته، والتي على رأسها ملف التنمية واهتمامه بطرح القضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وتعتبر المؤسسة نفسها جزءًا لا يتجزأ من الحوار الوطني، وبدورها تقدم كامل الدعم للحوار الوطني لتنفيذ مخرجاته من أجل دعم مسيرة الإصلاح ومواجهة التحديات العالمية الحالية.

كانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت مشاركتها في الحوار الوطني بعد دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه يوم إفطار الأسرة المصرية العام الماضي في 2022، كما استجابت لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، وأطلقت سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة لكافة فئات المواطنين في قري الريف المصري، والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين.