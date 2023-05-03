شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: جميع أعضاء مجلس الأمناء لا يتمتعون بأى ميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يستهدف جميع المصريين، مؤكدا أن جميع الطلبات والمشاركة لم تقتصر على محافظة بل جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "فوزى"، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: "لدينا 21 عضو مجلس أمناء استقروا على تحديد 3 محاور للحوار، عقدوا 23 اجتماع اختاروا 44 مقرر، قرروا إنشاء 19 لجنة تناقش 113 قضية بواقع 250 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 2000 ساعة عمل لأعضاء الأمانة الفنية.

شدد على أن جميع أعضاء مجلس الأمناء من المتطوعين الذين لا يتمتعون بأى ميزة مقابل اشتراكهم في أعمال الحوار، وقال مازحا: "منشفين ريقهم شوية".