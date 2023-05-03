فريد زهران: منحاز لمسار بناء حياة سياسية تسمح لمصر بالانتقال لدولة ديمقراطية

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القاهرة - سامية سيد - أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فخره واعتزازه بالانتماء إلى حزب معارض ويشرف بالانتماء له، قائلا: "أشرف أن الحزب المصري الديمقراطي أحد الأحزاب اللي أسست الحركة المدنية وتزعم أنها كانت وستظل مكونا رئيسيا من مكونات المعارضة المصرية"، لافتا إلى أن حضوره بالحوار الوطنى يثير تساؤل عند بعض الصحفيين والشباب.

وتطرق فريد زهران، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، عن الظروف التى تمر بها مصر قائلا: "لازم أقول إيه الظروف اللى بتمر بها البلد اللى تخلينى أقرر أحضر أو محضرش، وما دفع كل الأطراف المختلفة للحديث عن الحوار وقد تحدثنا قبل دعوة الرئيس عن الحوار بمسافة، وكل الأطراف مدفوعة للحوار بسبب الأزمة لأن هناك أزمة سواء أعلن ذلك أو لم يُعلن، وهناك أزمة لها طابع سياسي اقتصادي اجتماعي وهناك من يتحدث عن أن هذه الأزمة بسبب كورونا والحرب الروسية، وأنا أوافق على ذلك ولكن أميل إلى أن جزء رئيسى فى الأزمة هو سياسات وممارسات ومواقف اتخذها النظام وأدت إلى ما وصلت إليه الأمور".

وتابع: "جوهر المشكلة إن طول الوقت تقدم هذه السياسات باعتبارها قدرية إما نختارها ونقبل وإما أن نروح للمجهول، وأنا بادئ كلامي أن في بدائل وخيرات أخرى وبالتالي في طريقين كبار لأي أزمة تواجه المجتمع، ومنها اللجوء للتضييق الامني وده الحل اللي اعتمد لعشرات السنوات في مصر، والحل الثاني وانا شايفه صح لما يكون في أزمة نبدأ المعالجة باشراك الناس في الحل بأن نفتح الباب لحرية الراى والتعبير، وتحصل بدائل ويكون في قوة منظمة على الأرض ويحصل انتخابات بديلة نزيه".

واستكمل: "أنا منحاز لمسار بناء حياة سياسية بنا وضع يسمح لمصر بالانتقال من حال الى حال دولة ديمقراطية حديثة دولة يكون فيها اليات لإدارة الخلاف والاختلاف والاحتكام لأصوات الناخبين، وأنا احضر لجلسات الحوار الوطني رغم أن مش كل اللي اتفقنا عليه حصل لان مش عايز أمام التاريخ يقال كان في طاقة اتفتحت وأنتم مدخلتوش ومستغلتوش، وبصراحة واعتبر اني جاي على نفسي وجاي واتعرض لنقد من دوائر واسعة لان الضمانات اللي كنا طلبنا بها مكنتش كتير وكانت موضع اتفاق وكونها لم تحقق فهذا أمر مش مناسب"، مؤكدا مشاركته في الحوار من أجل المسئولية الوطنية.