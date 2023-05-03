شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب": انطلاق الحوار الوطنى يفتح آفاقا واسعة لبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الحوار الوطني الذي سينطلق اليوم الأربعاء، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتح آفاق واسعة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطنى يعد مبادرة مهمة وضرورية فى الوقت الحالى، حيث يمثل فرصة لتبادل الأفكار والآراء بين جميع الأطراف فى البلاد، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يمنح الفرصة للمشاركين فيه لوضع رؤيتهم فى كل المحاور المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع والسياسة، كما سيساهم فى تعزيز مقـدرات الدولـة المصـرية والنهـوض بكافة قطاعات الدولة، وتحقيـق الهدف الأسمى منـه نحو بناء الجمهورية الجديدة وخدمة الشارع المصرى.

وشدد علي أن جميع المشاركين في الحوار الوطني لابد وأن يطرح كلا منهم رؤية بناءة تدعم خطى الدولة والتنمية، بما يثري الحوار الوطني وخلق مستقبل أفضل للجميع، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يسعى جاهدًا لبناء جمهورية جديدة تتسع لجميع الآراء، وتفتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة الملفات والقضايا لرؤى.

ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني علي توجيه الدعوة له لحضور اولي جلساته التي ستنطلق اليوم ، مشيرا إلى أن ملف الشباب يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية وسيكون من ضمن المحاور الرئيسية المطروحة في جلسات الحوار.