شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن: الحوار الوطنى يعيد لحمة الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن الشكر والثناء للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى فتح المجال لحوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى الوطنية والقوى السياسية ويمثل مرحلة جديدة في المسار السياسى للدولة المصرية الحديثة.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، أن الحوار الوطني يعيد لحمة الصف ولحمة كل القوى، وتقبل الجميع دون إقصاء أي طرف لتحديد أولويات العمل الوطنى، ويعد بمثابة خارطة طريق لكل التحديات الراهنة تحتاج لتكاتف الجميع وتتماشى مع تطلعات كل القوى السياسة والشعب من أجل حياة كريمة لكل المصريين.

ووجه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الشكر للأكاديمية الوطنية للتدرب لاستقبالها اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى للتجهيز لجلسات الحوار، متابعا: ندرك التحديات الهائلة لبلادنا من أجل العبور لمستقبل أفضل".