شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: الحوار الوطنى منعطف تاريخى وتجربة مصرية ملهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم، منعطف تاريخي كبير تشهدة الحياة المصرية في كافة المجالات وكافة المحاور وسيكون لة مكتسبات كبيرة تترجم إرادة المصريين في مواجهه التحديات والوصول بالوطن إلى بر الأمان في الجمهورية الجديدة.

وأضاف "بدوي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحوار الوطني تجربه مصرية حصرية ستكون ملهمة ونبراس لكل شعوب العالم تترجم عظمة المصريين وريادتهم، وإرادة رئيس وقائد عظيم لديه ايمان كبير بمسئوليته ورسالته التى برهنت عليها أفعاله الوطنية.. وكلماته في إفطار الأسرة المصرية حينما قال «حوار وطنى مع جميع القوى السياسية دون استثناء حول أولويات المرحلة الراهنة»، «الوطن يتسع للجميع»، «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية» جميعها رسائل تؤكد أننا سنكون أمام حدث جلل سيكون له نتائج عظيمه .

وتابع بدوى ان الحوار الوطني بمحاورة “السياسي والاقتصادي والاجتماعي” وما اندرج تحت هذه المحاور الرئيسية، من 19 لجنة فرعية تشكل أولويات الدولة المصريه في كافة المجالات سيكون لها انفراجه ، بالإستماع الي كل المجتمع المصري ، بالحوار والمناقشة البناءة التي ستحقق مانصبوا إليه جميعاً.

واضاف رئيس اتصالات النواب، أن الجميع مشارك من مختلف أطياف الشعب المصري تجمعهم جميعاً نوايا صادقه في مواجهه التحديات للعبور الي آفاق جديدة في مصر الجديدة.