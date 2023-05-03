شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: الحوار الوطني وثيقة تاريخية ترسم خارطة طريق للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بأن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ أولى جلساته اليوم ، يعتبر وثيقة تاريخية ترسم خارطه طريق للوطن في الجمهورية الجديدة.

وأضاف "وكيل الشيوخ" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن محاور جلسات الحوار الوطني والتي يأتي على رأسها المحور “السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما اندرج تحتها من 19 لجنة فرعية ستكون نقطة انطلاق تعبر بنا إلى آفاق جديدة تترجم مساعي الرئيس السيسي في بناء دولة ديمقراطية حديثة ستكون نموذج فريد بين كل دول العالم.

وأشاد "أبوشقة" بجهود الأمانة الفنية للحوار الوطني التي استوعبت كافة الآراء من مختلف الاتجاهات سواء الأحزاب السياسية والنقابات وكافة شركاء الوطن وبلورتها في ملفات ستكون لها مدلول إيجابي على مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ودعا جميع أطياف الشعب المصري أن يكونوا على وعي بالمسئولية الملقاة على عاتقهم في بلورة مخرجات تناسب طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة، وأن يغتنموا المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر في ظل إرادة قوية للقيادة السياسية في التشارك في صناعة المستقبل.