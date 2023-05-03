أول تعليق أمريكي حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - تنظر "الولايات المتحدة" بعين التوهم لكل ما يُصدر عن "الكرملين"، في إشارة إلى كشف الرئاسة الروسية عن محاولة اغتيال الرئيس "فلاديمير بوتين" بواسطة طائرة مسيرة، مُوجهة الاتهام إلى كييف بالوقوف وراءها، هكذا صرح وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نتعامل مع أي تصريح صادر عن الكرملين على إنه يحتوي على قدر كبير من المُبالغة".

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أضاف بلينكن: "لا يُمكننا التحقق من التقارير الروسية بشأن مُحاولة استهداف بوتين بطائرتين مسيرتين".

تابع الوزير الأمريكي أن "الحرب الأوكرانية تُمثّل خطًأ استراتيجيًا لروسيا بالفعل"، مُعبرًا عن ثقة بلاده "بأن أوكرانيا ستتمكن من استعادة السيطرة على المزيد من أراضيها".

كان مسؤول أمريكي صرح في وقت سابق، اليوم الأربعاء، بأن بلاده

تُحاول التحقق من مزاعم روسية عن هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين على الكرملين.

قال المسؤول الأمريكي، إن الولايات المتحدة تُحاول التحقق من صحة اتهام موسكو بأن أوكرانيا حاولت من دون جدوى قتل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بهجوم بطائرتين مسيرتين على مقر إقامته في الكرملين.

أضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "ما زلنا نُحاول التحقق من صحة هذه المعلومات".

من ناحية أخرى، كشفت "الرئاسة الأوكرانية"، حقيقة علاقة كييف بالهجوم على الرئاسة الروسية "الكرملين" بمسيرتين والذي نسبته موسكو إليها.