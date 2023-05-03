المملكة تثمن قرار سنغافورة بإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول

أعلنت وزارة الخارجية، إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جمهورية سنغافورة، ابتداء من 1 يونيو 2023. وقالت إن المملكة تثمن القرار الصادر عن حكومة جمهورية سنغافورة الصديقة.

وكانت هيئة الهجرة والجوازات في جمهورية سنغافورة، أعلنت السبت الماضي، إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى سنغافورة.

وذكرت السفارة السعودية في سنغافورة في تغريدة لها على تويتر، أن الإعفاء سيكون ساريًا بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2023.