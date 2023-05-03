انت الان تتابع خبر التقاعد الوطنية تباشر بصرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة ايار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "باشرت بصرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آيار ٢٠٢٣ بمجموع (٧٣٣٢) قيد للفئات ادناه:

1- مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين ( المدني والعسكري ) بعدد ( ٤٤٦٨ ) قيد.



2- مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الدفاع بعدد ( ٢٦٠٥ ) قيد .

3- مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الداخلية بعدد ( ١٥٧ ) قيد .

4- السجناء ممن تقل مدة اعتقالهم عن شهر بعدد ( ٤٧ ) قيد .

5- مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي بعدد ( ٣٤ ) قيد.

6- جرحى ضحايا الارهاب ممن تقل نسبة اصابتهم عن ٣٠٪؜ بعدد ( ٢١ ) قيد .

وأضافت: "لذا تدعو الهيأة كافة الفئات اعلاه ممن تصلهم رسائل نصية بالتوجه الى فروع المصارف و منافذ الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم".

من جهتهِ أكد المكتب الإعلامي للهيأة إن "الإسراع في صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المستحقين جاء إستجابة لحُزمة الاجراءات التي أصدرها مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبجهود ومتابعة رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد".

