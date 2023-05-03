انت الان تتابع خبر أول تعليق للخارجية الأمريكية على محاولة اغتيال بوتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" عن بلينكن قوله: "نتعامل مع أي تصريح صادر عن الكرملين على أنه يحتوي على قدر كبير من المبالغة".

وأضاف: "لا يمكننا التحقق من التقارير الروسية بشأن محاولة استهداف بوتين بطائرتين مسيرتين".



واوضح وزير الخارجية الأميركي أن "الحرب الأوكرانية تمثل خطأ استراتيجيا لروسيا بالفعل"، معبرا عن ثقة بلاده "بأن أوكرانيا ستتمكن من استعادة السيطرة على المزيد من أراضيها".

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال بواسطة طائرات مسيرة أوكرانية، فيما نفت الرئاسة الأوكرانية علاقتها بالحادثة.