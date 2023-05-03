"نقل النواب" توافق على اتفاقية بشأن تمويل القطار الكهربائى السريع

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية، وأيضا الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل القطار الكهربائى السريع.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن القطارات الكهربائية تتميز بتوفير نقل للركاب أسرع وأكثر راحة من القطار العادى من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات تصل إلى 250 كم / ساعة، لذا تم إنشاؤه للربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع، ويعتبر من وسائل النقل الآمنة والمنفصلة تمامًا عن المحاور المرورية القائمة بالمدن، لذلك يتخذ أقصر الطرق ليختصر المسافة بين جميع المحافظات، حتى أنه جعل المسافة بين شمال مصر وجنوبها لا تتجاوز خمسة ساعات تقريبا.

وأضاف عابد أن مصر أصبحت لديها شبكة طرق نعتز ونفخر بها جميعا كمصريين، وتخدم الأجيال الحالية والأجيال القادمة ، وخلق محور تنموى برى أخضر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وربط الموانئ الللوجيستية على البحرين فلم تعد الحركة قاصرة على موانئ بورسعيد أو دمياط فقط، بل سيصبح الوصول إلى جميع الموانئ أكثر سهولة لنقل البضائع بين الموانئ المختلفة (ميناء العين السخنة، ميناء جرجوب غرب العلمين، موانئ إسكندرية وبرج العرب والدخيلة وغيرها من الموانئ المصرية.

واوضح رئيس لجنة النقل أن القطار الكهربائى السريع له تأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمرانى وسيتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع ع على ثلاث مراحل بإجمالى أطوال تبلغ 2000 كيلو متر.

ومن جانبه قال وائل نعيم، مستشار وزارة النقل، إن الاتفاق المعروض جاء للمساهمة فى تمويل الخط الأول الذى يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 675كم وعدد 23محطة (13) محطات قطار سريع 100 محطة أقليمية، الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.

وأضاف وائل نعيم ممثل وزارة النقل والمواصلات، أن مسار الخط يبدأ من محطة مدينة العين السخنة ويمر بموازاة طريق القاهرة السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتقاطع مع خط سكة حديد صعيد مصر فى البدرشين ويستمر إلى الجانب الغربى مرورًا بالجزء الغربى من مدينة السادس من أكتوبر، حيث يواصل مساره مرورًا أعلى محور روض الفرج إلى مدينة وادى النطرون ومدينة برج العرب مرورا إلى مدينة العلمين الجديدة وصولًا إلى محافظة مطروح.