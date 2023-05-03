شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 3 أشقاء 14 يوما لاتهامهم بالتعدى على محاميهم.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "المحامى خط أحمر"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف بحبس 3 أشقاء 14 يوماَ "أسبوعين"، على خلفية اتهامهم بالتعدى على محاميهم أثناء تواجده داخل المحكمة بسبب إقامته دعوى قضائية ضدهم لسداد أتعاب المحاماة، مستندة على الشهود والتحريات.

وأستندت المحكمة للمادة 54 من قانون المحاماة: "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة"، وهنا المادة تقول أثناء تأدية أعمال مهنته أو بسببها بمعنى ليس فقط في الجلسة بمعنى أنه ليس في الجلسة فقط بل في أى مكان يؤدى فيه المحامى عمله فى الجلسة في غرف الموظفين داخل المحكمة أو في الأقسام أو في السجون في الشهر العقاري أو في الضرائب أو في السجل التجاري، وكل عمل يدخل في دائرة المحاماة وفقا للقانون، وإليكم التفاصيل كاملة:

المحامى خط أحمر.. تأييد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على محاميهم أثناء تأدية عمله.. الواقعة بسبب إقامة المحامى دعوى سداد أتعاب ضدهم.. والحيثيات: المادة 54 من قانون المحاماة حصنت المحامى فى الجلسة وخارجها



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