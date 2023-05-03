عمان تتقدم 4 مراكز في أبرز وجهات السفر

ياسر رشاد - القاهرة - أحرزت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في مؤشر أفضل وجهة عالمية للمسافرين في الشرق الأوسط، للربع الأول من العام الجاري 2023، إذ تقدمت 4 مراكز ضمن مؤشر أفضل 50 وجهة عالمية للمسافرين في الشرق الأوسط وفق تقرير حديث صادر عن محرك البحث الشهير للسفر وحجوزات الطيران "ويجو". ووفقا للتقرير حلت سلطنة عُمان في المركز 12 في المؤشر الحديث للمسافرين في الشرق الأوسط من بين أبرز 50 وجهة عالمية، مقارنة بالمركز 16 في مؤشر الربع الرابع من العام الماضي 2022.

مرسوم سلطاني جديد للزواج في عٌمان

ولفت التقرير إلى أن سلطنة عمان كانت الأكثر تقدما في الترتيب ضمن أبرز 20 وجهة متصدرة في الترتيب. واستند التصنيف للوجهات على تحليل بيانات رحلات الطيران الجوية ومعدلات إشغال الفنادق لمستخدمي ويجو الذين يقومون بحجز عشرات الملايين من الرحلات.

وقال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي لجأت إلى اعتماد سياسات مرنة لأنشطة السفر والتفاعل الاجتماعي خلال فترة أزمة كوفيد-19 وسيرت رحلات قصيرة ومباشرة؛ مما ساعد في تقدم سلطنة عُمان وقطر والبحرين وغيرها من دول الخليج، كما حافظت معظم وجهات منطقة الشرق الأوسط على تصنيفها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

من جانب آخر تشارك مطارات عمان في معرض سوق السفر العربي 2023 في إمارة دبي، ضمن جناح سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة، وقال أيمن بن أحمد بن سلطان الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ "مطارات عمان": تأتي مشاركة مطارات عمان في ضرورة التكامل مع كافة الجهود الوطنية للترويج عن سلطنة عُمان وإبراز دور المطارات العُمانية "مطار مسقط الدولي ومطار صلالة ومطار صحار ومطار الدقم"، وتطورها ومستويات الخدمة المقدمة عبرها. حيث تولي سلطنة عُمان أهمية كبيرة لقطاع المطارات الذي يعد بوابة الزوار والسياح لسلطنة عُمان.

وأوضح الحوسني أنه يسعى من خلال المشاركة في معرض السفر العربي

لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي شركات الطيران الدولية والمؤسسات السياحية المتخصصة لاستقطاب الشركات لتسيير رحلاتها إلى مطارات عُمان وتقديم كل ما من شأنه زيادة عدد الرحلات سواء للشركاء الحاليين أو الشركات التي تنوي تدشين رحلاتها عبر الرحلات المجدولة أو رحلات "تشارتر" العارضة خلال المواسم السياحية سواء الصيف أو الشتاء.وأشار الحوسني إلى أنه خلال موسم الصيف يشهد مطار صلالة زيادة في عدد رحلات الطيران التي تسير رحلات مباشرة بين العواصم الخليجية ومحافظة ظفار بهدف الاستمتاع بموسم الخريف، حيث تنشط الحركة السياحية وهو ما يتطلب زيادة الرحلات من دول الخليج وهذا يتوافق مع سياسة "مطارات عُمان" لتقديم كل التسهيلات لشركات الطيران الخليجية، وكذلك في موسم الشتاء نشهد زيادة في عدد الرحلات العارضة القادمة من دول أوروبا، سواء إلى مطار مسقط الدولي أو مطار صلالة.وأفاد الحوسني أنه خلال المرحلة القادمة سيتم تدشين رحلات جديدة لشركات الطيران المحلية العمانية سواء الطيران العُماني أو طيران السلام مع دخول موسم الصيف إلى عدة محطات في دول آسيا الوسطى وعدة وجهات. ومؤكدا على جاهزية "مطارات عُمان" لمواكبة النمو المتوقع خلال موسم الصيف، حيث ينشط موسم السفر بشكل كبير من وإلى سلطنة عُمان.