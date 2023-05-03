الكويت تحدد 6 يونيو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية

ياسر رشاد - القاهرة - حدد مجلس الوزراء الكويتي السادس من يونيو المقبل موعداً لعقد الانتخابات التشريعية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو ، ورفعه إلى ولي العهد.
مرزوق الغانم يترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي
وقرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات
والإثنين، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي.
ووفقاً لبيان سابق نشرته وكالة الأنباء الكويتية، وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح.