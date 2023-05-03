اشتباكات السودان ..الدعم السريع ينفي تلقيه مقترحا بشأن الهدنة

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ونفت قوات الدعم السريع تلقيها مقترحا من جنوب السودان بتمديد الهدنة لأسبوع ، فيما تجددت الاشتباكات في الخرطوم، صباح اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضا..الجيش السوداني استهدف مواقع عدة للدعم السريع بمحيط مطار الخرطوم

و أفادت مصادر إعلامية سودانية بتعرض محيط القصر الرئاسي في شمال الخرطوم لقصف جوي صباح اليوم الأربعاء.

جاء ذلك رغم إعلان جنوب السودان تمديد الهدنة

بين أطراف الصراع 7 أيام إضافية، فيما تبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدن المعلنة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في السودان ارتفاع عدد ضحايا المعارك منذ بدء النزاع، إلى 550 قتيلا و4926 جريحا.

تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news