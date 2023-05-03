روسيا تعلن تفكيك شبكة أوكرانية خططت لشن هجمات في القرم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء أنه فكك شبكة أوكرانية خططت لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة تزايداً في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن جهاز الأمن الفيدرالي قوله إنه أحبط نشاطات شبكة تابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كانت تخطّط لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية كبيرة في شبه جزيرة القرم.

الولايات المتحدة لا تريد حربا مع روسيا

وتزامن ذلك مع التهام حريق ليل الثلاثاء الأربعاء مستودعاً للوقود في فولنا، القرية الروسية الواقعة قرب شبه جزيرة القرم، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة فينامين كوندراتييف في منشور عبر تطبيق تلجرام.

وقال حاكم منطقة كراسنودارسكي كراي حيث تقع القرية: النيران اشتعلت في خزان يحتوي على منتجات نفطية في قرية فولنا في منطقة تمريوكسكي. لقد

كان الحريق على درجة عالي.

وأظهرت صور نشرها على تلجرام المدون المؤيد لروسيا كيريل فيدوروف وأكد أنها لحريق مستودع الوقود في فولنا، ألسنة لهب وعموداً كثيفاً من الدخان يتصاعد فوق خزان كبير.

وفي أكتوبر 2022، انفجرت على هذا الجسر شاحنة مفخّخة في هجوم شكل صفعة قوية لروسيا حتى وإن نفت السلطات الأوكرانية أي ضلوع لها فيه.

وفي الأيام الأخيرة، تعرضت روسيا وشبه جزيرة القرم لسلسلة هجمات لم تعلن كييف مسؤوليتها عنها رغم أن القوات الأوكرانية تكثّف استعداداتها لشنّ هجوم مضادّ ضدّ القوات الروسية.