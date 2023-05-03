اخبار العالم

السعودية تواصل إجلاء رعايا الدول الشقيقة من السودان

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  أكدت المديرية العامة للجوازات معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر، والتنسيق فى ذلك مع سفارات وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

 

اقرأ أيضًا.. السعودية تجلي 5629 شخصًا من السودان ينتمون لـ 102 دولة

 

وتواصل المديرية العامة للجوازات بالمملكة وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي،

ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقاعدة الملك عبدالله الجوية.

 

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، عبر دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقنى لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.

 

تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا