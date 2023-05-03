الرئيس الإيراني يصل إلي دمشق في زيارة رسمية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، سيجري خلالها محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد.

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وتعتبر زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى الدولة الحليفة منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وفق ما أفاد الاعلام السوري الرسمي.

مطار دمشق

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن إبراهيم

رئيسي وصل إلى مطار دمشق الدولي على رأس "وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير".

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة ستستغرق يومين يلتقي خلالها نظيره السوري بشار الأسد وسيجري معه "مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع عدد من الاتفاقيات".

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