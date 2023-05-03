شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء الاجتماع الطارئ لـ "التعاون الإسلامى" لبحث أوضاع السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، جلسات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامى لمناقشة تطورات الأوضاع فى السودان.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه ـ حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم ـ "إن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها".

وجدد طه مناشدته بوقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء إلى الحوار، صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية.

يأتي هذا الاجتماع الطارئ عقب ساعات من تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة.