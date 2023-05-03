شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يعلق مجددًا على الاحداث في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنسانى فى السودان.

وردا على سؤال حول ما تفعله الولايات المتحدة للمساعدة فيما يبدو بشكل متزايد أنه أزمة لاجئين ضخمة في منطقة تعاني بالفعل من مثل هذه الأزمة، قالت بيير، في مؤتمر صحفي، إن هذا العنف الواسع النطاق يضاعف من حالة يرثى لها بالفعل ويجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أيضًا السماح لوصول الآمن للوكالات الإنسانية والعاملين فيها لدعم الشعب السوداني وللعاملين الطبيين السودانيين للوصول إلى المستشفيات وتلقي الإمدادات الطبية الحيوية حتى يتمكن المدنيون من الوصول إلى الموارد الحيوية أيضًا- وفق بيان على البيت الأبيض.

وأعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن نشر فريق الاستجابة للمساعدة في الكوارث كما دعت أيضًا نيروبي وكينيا لقيادة استجابة الحكومة الأمريكية للكوارث هناك. وفي المناطق التي تسمح فيها الظروف الأمنية، يقدم شركاء الحكومة الأمريكية بعض الأنشطة المحدودة المنقذة للحياة في السودان.

وتواصل حكومة الولايات المتحدة العمل مع الشركاء لتقييم قدرتهم على تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية بأمان كلما سمحت الظروف الأمنية.



ويتواجد الشركاء الإنسانيون المموّلون من الولايات المتحدة على الحدود ويعملون مع السلطات المحلية لتقديم الخدمات للمحتاجين بما في ذلك الوصول إلى الغذاء والماء والدعم الطبي في حالات الطوارئ.

وأشارت بيير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك استخدام الإمدادات الطبية والغذائية المخزنة مسبقًا لضمان إمكانية استئناف المساعدة الإنسانية بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية.