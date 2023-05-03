انت الان تتابع خبر بعد مطالب إلغاء حفلها بمتحف الحضارات في مصر.. اول تعليق من أصالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلّقت أصالة لإحدى المعجبات التي ساندتها ضد حملة إلغاء حفلها في مصر، وذلك عبر تويتر، قائلة: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وما ضفت إلا محبة جديدة لمصر العظيمة".وكان العديد من المصريين قد أطلقوا حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة عبر هاشتاغ "إلغاء حفل أصالة"، معبرين عن رفضهم مشاركة فنانة غير مصرية في حدث مصري.

وجاءت هذه الحملة بسبب استياء العديد من المصريين من تصريحات أصالة الأخيرة، التي أنكرت فيها فضل مصر عليها في مشوارها الفني.

في غضون ذلك، حمَّست الفنانة السورية متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" للحفل بمنشور كشفت فيه عن الموعد والمكان مبينة أن الحفل من تنظيم نجلها خالد.

وكتبت: "في مصر رح نلتقي بحفلة كتير استثنائية وكتير تعنيلي لأن الحفلة هي من تنظيم ابني لودي الله يحفظه ويحفظلكم أولادكم".

وأضافت: "بوعدكم رح غني من كل قلبي، كتير عبالي غني لجمهوري بمصر الحبيبة الغالية، موعدنا 5 أيار بمتحف الحضارات. ليلة استثنائية".

وفوجئت الفنانة ببعض التعليقات الرافضة لمشاركتها في الحفل، وجاء فيها "هذا حدث مصري خالص لماذا يشارك فيه مغنية أو ممثلة مش مصرية؟".

من جانبه أعرب خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة نصري، عن سعادته بتنظيمه أول حفل لوالدته في القاهرة، والذي سيقام يوم الجمعة 5 أيار، مشيرا إلى أنه "حقق حلمه" في تقديم شيء مميز لوالدته.

وشارك الذهبي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو، ظهر من خلاله وهو يحمس الجمهور لحفل والدته الذي سيقام بمتحف الحضارات في القاهرة، مؤكدا أنهم سيشاهدون مفاجآت لم تحدث سابقا في العالم.

ووجه رسالة شكر لعائلته ووالدته الفنانة أصالة على وقوفهم إلى جانبه، وتقديم الدعم له، مبينا وجود فريق كامل ساعده في تنظيم الحفل، وعلق على الفيديو، قائلا: "‏منذ صغري، كان حلمي هو تكريم أمي بأكبر قدر ممكن، كنت أرغب في التنافس مع كل من يحبها وأن أفعل شيئا مميزا لها حقا، واليوم أعيش هذا الحلم بمساعدة فريقي المذهل، إنها فقط البداية التي أعدك بها".