انت الان تتابع خبر تعديل سلم الرواتب امر ضروري لكنه سيزيد اعباء الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعديل فقرة سلم الرواتب الذي بدأ الضغط باتجاهه من قبل موظفي الدرجات المتدنية ومنزوعة المخصصات المالية يراه خبراء الاقتصاد ضروريا لكنهم يرون في الوقت ذاته بأنه سيزيد من عجز الموازنة بشكل كبير.

آخرون وصفوا هذا التعديل بأنه دغدغة لمشاعر الموظفين فبالرغم من كونه يرفع الحالة المعيشية للموظف الا انه يشكل صدمة مالية قد تضع البلاد في ازمة مستقبلية في حال وجود تغييرات اقتصادية ابرزها تقلب اسعار النفط .



