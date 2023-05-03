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تعديل سلم الرواتب امر ضروري لكنه سيزيد اعباء الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - تعديل فقرة سلم الرواتب الذي بدأ الضغط باتجاهه من قبل موظفي الدرجات المتدنية ومنزوعة المخصصات المالية يراه خبراء الاقتصاد ضروريا لكنهم يرون في الوقت ذاته بأنه سيزيد من عجز الموازنة بشكل كبير.
آخرون وصفوا هذا التعديل بأنه دغدغة لمشاعر الموظفين فبالرغم من كونه يرفع الحالة المعيشية للموظف الا انه يشكل صدمة مالية قد تضع البلاد في ازمة مستقبلية في حال وجود تغييرات اقتصادية ابرزها تقلب اسعار النفط .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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