شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في ظل الأحداث.. مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، حرص دول المجلس الست على أمن السودان واستقراره.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن البديوي التقى في مقر الأمانة العامة بالرياض يوم الأحد، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان لدول الجوار والاتحاد الأفريقي السفير دفع الله الحاج علي.



ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف أشكال التصعيد العسكري كافة بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق"، مؤكدًا "حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات كافة لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق".



وأشاد البديوي "بالدور الإنساني الذي اضطلعت به السعودية ودول المجلس في الأزمة الحالية بالسودان، منوهًا "بجهود الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، والجهود الدولية والإقليمية كافة للتوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان".