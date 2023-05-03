شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ ينعى عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ النائب المستشار عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والذي وافته المنية اليوم.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن مجلس الشيوخ فقد قامة كبيرة وشخصية ثرية بعلمها وخبراتها، معربا عن شعوره بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية والخبرات القانونية والتشريعية والتى لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة، وما قدمه من عمل و جهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده بكافة المناصب التي تولاها.

ودعى رئيس الشيوخ الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان