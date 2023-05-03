خطوات وجهود جدية اتخذها الحوار الوطنى فى مرحلته التحضيرية.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - خطوات وجهود جدية اتخذها الحوار الوطني في مرحلته التحضيرية، على مدار 23 اجتماعًا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء، يصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.

ومن أبرز جهود المرحلة التحضيرية:

- إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

- إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني.

- إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.

- إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.

- استقر مجلس الأمناء بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعد للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية.

- قام مجلس الأمناء بتشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها.

- قرر مجلس أمناء الحوار الوطني الانعقاد الدائم للمجلس.

- اعلن مجلس الأمناء خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع ثلاثة أيام على الأقل اسبوعيًا لجميع المحاور.

تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

يجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

يشارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأخرى.

وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.