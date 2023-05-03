مواعيد الرحلات الإضافية بالسكة الحديد لاستيعاب العائدين من السودان (كافة التفاصيل)

تشغل هيئة السكة الحديد في مصر 3 قطارت إضافية من أسوان للقاهرة، لنقل العائدين من السودان، نظراً لوجود كثافة ركاب يومياً بمحطة أسوان، وجاءت بيانات القطارات كالآتى:





1- قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 8:15 صباحا.



2- قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11.15 صباحا .



3- قطار 1939 مخصوص VIP أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 07.25 مساءا ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباحا .



4- قطار 1940 مخصوص أسباني القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09.50 مساءاً ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً .



5- قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساءا ويصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا .



جاء ذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك.