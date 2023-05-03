في ظل الاوضاع.. "الأمم المتحدة" تدعو لتخصيص 1.5 مليار دولار لدعم السودان

دعت منظمة الأمم المتحدة، إلى ضرورة تخصيص 1.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية للسودان هذا العام، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المنظمة إنه حتى الآن "تم تأمين 14٪ فقط من المبلغ المطلوب لتنفيذ برنامج المساعدات الإنسانية للسودان هذا العام".

يُذكر أنه اندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.