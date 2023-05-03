“ الأمير فيصل بن فرحان” يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى وقف التصعيد العسكرى بالسودان

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.





ووفق بيان من وزارة الخارجية السعودية، جرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكرى بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.





كما تم بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

