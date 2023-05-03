شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مجلس السيادة السوداني": الاتصالات بين قادة مصر والسودان لم تنقطع منذ اندلاع الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني دفع الله الحاج علي: “زيارتنا للقاهرة دلالة على اهتمامنا بالعلاقات المصرية السودانية”، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أزلية.



وتابع المبعوث، خلال لقاء خاص مع قناة “القاهرة الإخبارية”،: “بحثت مع أبو الغيط ما نتطلع إليه من دور للجامعة العربية في كل ما يهم السودان”، مضيفا أن البرهان وافق على الهدنة انطلاقا من اهتمامه بتحقيق الأمن والاستقرار وإيصال المساعدات للمدنيين.

وأكد أن ميليشـيـا الدعم السريع تروع المدنيين في السودان، مشيرا إلى أن وزير الخارجية المصري أبدى استعداد بلاده لدعم السودان في هذه المحنة، وأن مصر لديها قناعة بأن أي محاولة لتفكيك السودان ستؤثر على الأمن القومي الحيوي لها.

وشدد على أن السودانيون الذين حضروا إلى مصر منذ بدء الأزمة يشعرون بأنهم جاءوا إلى وطنهم الثاني، متوجها بالشكر لمصر وللرئيس السيسي وكل الأجهزة المعنية لاستقبالهم أشقاءهم من السودان، مضيفا أن السودانيون عبروا عن شكرهم لكل ما وجدوه من حفاوة واستقبال على الحدود المصرية.

ولفت إلى أن الاتصالات على مستوى قيادة مصر والسودان لم تنقطع منذ اندلاع الأزمة وقبلها، وأن القوات المسلحة السودانية تعمل وفق استراتيجية ترجع لأكثر من مائة عام.