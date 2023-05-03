مجلس الجامعة العربية يناقش تطورات الأوضاع في السودان (كافة المعلومات)

عقدت أمس، أعمال الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، برئاسة الرئيس الحالي للمجلس مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير محمد مصطفى عرفي، وبمشاركة الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وذلك بناء على طلب من جمهورية مصر العربية.



وشارك في الاجتماع نائب مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية المستشار فهد بن خالد الخمعلي.



وقال المستشار الخمعلي في كلمة له خلال الاجتماع:" إن المملكة العربية السعودية تجدد دعوتها لسرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى دراجات ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب مصلحة الشعب السوداني للحفاظ على مكتسباته ومقدراته والعودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يهدف إلى الوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه ".



وأضاف:" المملكة تؤكد أهمية الالتزام بالهدنة القائمة وحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية وتوفير الممرات الآمنة للعاملين في المجال الإنساني، وضرورة العمل على تيسير وتأمين عمليات الإجلاء للمدنيين ".



وناقشت الدورة تطورات الوضع في السودان، والتشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى السودان في أسرع وقت.



مما يذكر أن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين عقد دورته غير عادية في أبريل الماضي، وأبقى دورته في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

‌‎وإذ تعرب وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، لتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

‌‎وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.

وتلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، تتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، وذلك على ضوء الوضع العسكري في البلاد والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية في فرض الأمن واستعادة السيطرة خاصة في العاصمة الخرطوم.

‏جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط في مقر الجامعة العربية اليوم بالمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج علي، الذي نقل الرسالة الشفهية.

‏وأكد أبو الغيط خلال اللقاء حرص الجامعة العربية على استقرار السودان وحماية شعبه ومقدراته ومؤسساته، وهو ما ظهر جليًا في القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.

‏وأعاد الأمين العام التأكيد على استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم إلى السودان بهدف تحقيق أمن واستقرار السودان وحقن دماء أبنائه والحفاظ على وحدة أراضيه.