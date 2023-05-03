أحمد أبو الغيط: هناك قوى غربية تسعى لتفجير ربيع عربي جديد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك مقترح أمريكي بعقد لقاءات بين طرفي الأزمة السودانية سواء في جوبا أو السعودية لوقف إطلاق النار.

وقال أبو الغيط، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إن الصراع الدائر في السودان صراع بين نظام الدولة ووجود قوة مسلحة كان معترف بها وتم سحب الشرعية عنها، مضيفًا أن القوى الغربية لا ترغب في إعطاء شرعية إلا لسلطة مدنية منتخبة أو معينة.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الحل في السودان أن لا يجب السماح بالعودة إلى الوضع الذي تسبب في هذه الأزمة ، وضرورة بحث ما تريده هذه الجماعات، ولابد من الوصول لصيغة جديدة بين القوات المسلحة والميليشيا وتفاهم سريع.

وأضاف: "أناشد الجميع للحفاظ على وحدة أراضي السودان، لأن تطورات الأوضاع على الأرض تقود إلى تقسيم السودان، موضحًا أن ما حدث في 2019 بالسودان هو ربيع عربي جديد، وامتداد لفوضى 2011، وأن هناك بعض القوى الغربية والإعلام الغربي والتوجهات الليبرالية كانت تفكر في تفجير ربيع عربي جديد"، وفقا لصحيفة "الشروق".

ولفت أبو الغيط إلى أنه التقى برئيس جنوب السودان سلفاكير في إحدى المرات، وأكد له أن عمر البشير الرئيس السوداني السابق ونظامه يدفعون إلى سيناريو الانفصال بالبلاد.