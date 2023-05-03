النائبة نهى زكي: الحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية يسهمان في الخروج من الأزمة الاقتصادية

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على العالم تأثرت بها الدولة المصرية مثلها مثل باقي الدول، حيث ارتفع سعر الصرف، قائلة: "كل هذه أمور تؤثر على الأنشطة الاقتصادية وخاصة النشاط الصناعي في مصر".

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني".

وأضافت، أن هناك العديد من مدخلات الإنتاج والمستلزمات التي تقوم عليها الصناعة في مصر، واردة من الخارج وهي بنسبة كبيرة، ومع أزمة العملة الصعبة يكون الاتجاه لحل الأزمة من خلال الحد من الاستيراد عن طريق تعميق الصناعة المحلية، وزيادة المكون المحلي، وهو ما تتجه إليه الدولة المصرية حاليًا.

وأشارت إلى أن تعميق الصناعة ليس قاصرًا على القطاع الصناعي والمصنعين، ولكن يمكن استغلال البحث العلمي في هذا الصدد، فنحن نحتاج لرؤية مستقبلية ومستدامة للاستثمار في التكنولوجيا، للوصول إلى استدامة التصنيع المحلي.

أدار الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون؛ محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء التنسيقية، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، ومينا كرم، والدكتورة حنان وجدي، وأحمد مبارك، ومحمود ألماظ، ورحاب عبد الله، والدكتورة إيناس دويدار، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.