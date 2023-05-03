شكرا لقرائتكم خبر عن محمد موسى لـ "صالون التنسيقية": الحوار الوطني فرصة لسماع الآراء بين المسئولين والمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأوضاع الاقتصادية هي الحديث الرئيسي في العالم، بسبب توتر الأوضاع، ولذلك تأتي أهمية المحور الاقتصادي في الحوار الوطني كونه فرصة للتواصل وسماع الآراء بين المسئولين والمواطنين، للوصول إلى وضع تصور عام لأولويات العمل الوطني، خاصة وأن الحوار يشمل جميع القوى السياسية والأحزاب.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني".

وأضاف أن ملف الاقتصاد يشهد اهتمام خاص داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ينبع من شعور أعضاء التنسيقية بأهمية هذا الملف للمواطنين،

قائلًا: "أعيننا على الشباب وناقشنا وجود رؤية للإصلاح المؤسسي والضريبي والتشريعي خاصة أنه يوجد جناح تشريعي ممثل في أعضاء التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، وكذلك وجود رؤية محددة لريادة الأعمال حيث إن هناك العديد من الوظائف ستختفي وأخرى ستظهر".

وأشار إلى أن شباب التنسيقية قاموا بعقد ورش عمل خلال الفترة الماضية منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء الحوار الوطني، مضيفًا أن شباب التنسيقية كانوا قادرين على إدارة حوار فيما بينهم، واجتمع المؤيد والمعارض وأعضاء الجهاز التنفيذي للدولة، والغرف التشريعية أيضا، على طاولة نقاش واحدة.

أدارت الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون؛ محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء التنسيقية، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي ذكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، ومينا كرم، والدكتورة حنان وجدي، وأحمد مبارك، ومحمود ألماظ، ورحاب عبد الله، والدكتورة إيناس دويدار، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.