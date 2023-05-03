شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يناقشان تمديد وتوسيع الهدنة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تمديد وتوسيع الهدنة في السودان.

وقالت الوزارة، إن أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري، ناقشا، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، أمس الثلاثاء، تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الوزيرين اتفقا على "مواصلة المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في السودان".